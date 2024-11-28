Турнир по мини-футболу прошел в Ногинске

Турнир победителей кубка «Абсолютный лидер» лиги мини-футбола «Молодежка» состоялся в Ногинске. Лучшие команды сезона 2024 года встретились, чтобы выяснить на площадке, кто достоин золотых медалей.

Турнир прошел в спортивном комплексе «Знамя». Были заявлены две возрастные категории участников: 14-17 и 18-35 лет. Каждая команда играла на результат и не собиралась сдавать свои позиции. По результатам турнира призовые места распределились следующим образом. В возрастной категории 18-35 лет: первое место — «Тимохово-1»; второе место — «Богородск»; третье место — «ЖБИ-1». В возрастной категории 14-17 лет: первое место — «Тимохово-1»; второе место — «Просвет ГУП»; третье место — «Торпедо».

Все призеры получили медали, а победитель удостоился главного приза — комплекта игровой формы для всей команды. Турниры лиги мини-футбола «Молодежка» проходят уже 19 лет. Принять участие в них может каждый желающий абсолютно бесплатно.

Первые соревнования сезона 2025 года стартуют уже совсем скоро. 7 января команды снова соберутся на Рождественский турнир.

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