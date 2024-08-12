Турнир по мини-футболу прошел в Лосино-Петровском в День физкультурника

На спортивной площадке в Лосино-Петровском округе в День физкультурника провели турнир по мини-футболу. Участники и победители получили награды, а также подарки от пиццерии.

Участниками стали молодые спортсмены Лосино-Петровского. Они объединились в три команды. Во время построения футболистов поприветствовал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

Организовали соревнования активисты местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», актива молодежного центра «Движение». Поддержала турнир пиццерия «Додо».

Победителем стала команда «Динозаврики», на втором месте оказалась команда «Октябрь», третье заняла команда «Лосинки». Капитанам вручили кубки, дипломы и подарки от пиццерии «Додо».

Отметим, что мероприятие провели в рамках партийного проекта «Детский спорт». Он призван делать популярным здоровый образ жизни среди молодежи и подростков.

«Такие мероприятия не только способствуют спортивному развитию молодежи, но и сплачивают общество, создавая атмосферу дружбы и сопереживания. Подобные инициативы подчеркивают важность здорового образа жизни и активного времяпрепровождения», — сказал куратор проекта «Детский Спорт» Николай Клищ.

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