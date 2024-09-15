Турнир по мини-футболу памяти Вани Плотникова провели в Чехове

Соревнования по мини-футболу прошли в Чехове. В округе провели традиционный турнир памяти местного юного спортсмена Вани Плотникова.

Традиционные соревнования по мини-футболу прошли в Чехове в 17-й раз. Они посвящены памяти Вани Плотникова — юного футболиста, погибшего на стадионе «Гидросталь» в 2007 году из-за падения переносных ворот.

Участниками стали ребята из 16 школ округа от 10 до 11 лет. Поддержала организацию соревнований администрация муниципалитета.

Победителем турнира стала команда гимназии № 7. Серебро завоевали футболисты из школы № 10. Третье место заняли ребята из гимназии № 2.

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