Турнир по мини-футболу памяти тренера Слободчикова прошел в Котельниках

В Котельниках прошел турнир по мини-футболу памяти заслуженного мастера спорта и тренера Владимира Слободчикова. Он основал окружную Федерацию футбола и продвигал этот вид спорта.

Владимир Слободчиков тренировал местную команду, которая под его руководством стала обладателем Кубка Московской области.

«Это был замечательный человек. Во-первых, он блокадник, человек большой души. Он за всех переживал. Ко всему относился очень серьезно и старался делать так, чтобы все люди получали от этого удовольствие», — вспоминает методист спортивной школы в Котельниках Сергей Черепушкин.

Турнир по футболу памяти Владимира Слободчикова прошел в 17-й раз. Его честь почтили две команды из Котельников и еще две — из Люберец.

«Это память о человеке, который неотъемлемый вклад вложил в развитие города и, естественно, популяризация футбола на территории муниципалитета», — сказал начальник Управления социальной сферы Игорь Краевой.