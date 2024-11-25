Турнир по мини-футболу памяти тренера Слободчикова прошел в Котельниках
В Котельниках прошел турнир по мини-футболу памяти заслуженного мастера спорта и тренера Владимира Слободчикова. Он основал окружную Федерацию футбола и продвигал этот вид спорта.
Владимир Слободчиков тренировал местную команду, которая под его руководством стала обладателем Кубка Московской области.
«Это был замечательный человек. Во-первых, он блокадник, человек большой души. Он за всех переживал. Ко всему относился очень серьезно и старался делать так, чтобы все люди получали от этого удовольствие», — вспоминает методист спортивной школы в Котельниках Сергей Черепушкин.
Турнир по футболу памяти Владимира Слободчикова прошел в 17-й раз. Его честь почтили две команды из Котельников и еще две — из Люберец.
«Это память о человеке, который неотъемлемый вклад вложил в развитие города и, естественно, популяризация футбола на территории муниципалитета», — сказал начальник Управления социальной сферы Игорь Краевой.
Третье место заняли ветераны футбола Томилинской команды «Урожай», второе — клуб «Котельники», а первое — «Русские газоны» из Котельников. Также наградили игроков в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок». Помимо этого, отметили окружную юношескую команду, которая заняла второе место на Первенстве Московской области.
Турнир памяти Владимира Слободчикова завершил футбольный сезон.
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