Турнир по мини-футболу памяти Артема Лялина прошел в Наро-Фоминском округе

Соревнования состоялись на стадионе центра «Зодиак» в поселке Атепцево 20 июля. Турнир, посвященный памяти гвардии сержанта 45-й бригады спецназа, кавалера ордена Мужества Артема Лялина, прошел уже в пятый раз.

В соревнованиях приняли участие 20 команд из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Тулы и Калуги. Общее количество спортсменов и гостей составило более 400 человек.

С приветственным словом к собравшимся на стадионе обратились почетные гости — заместитель главы Наро-Фоминскогоокруга Андрей Ковалько и руководитель подмосковного филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Участники традиционно состязались в двух категориях. Победителем в категории «Футбол» стала команда «ФПР» из Наро-Фоминска, а лучшими в «Околофутболе» стали «The Aliens» из Санкт-Петербурга