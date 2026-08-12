Турнир по мини-футболу памяти Александра Старостина прошел в Химках

11 августа в Химках прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти Александра Старостина — одного из основателей московского «Спартака» и первого капитана команды. Соревнования состоялись в спортивном комплексе в Лунево и объединили любительские команды.

Перед началом матчей участникам рассказали о спортивном пути Александра Старостина и его братьев. Александр, Николай, Петр и Андрей Старостины стали одной из самых известных футбольных династий в истории отечественного спорта.

«Александр Старостин — одна из знаковых фигур в истории отечественного футбола. Его наследие продолжает жить: сегодня его имя знают и чтут юные химчане. Такие турниры помогают сохранять память о выдающихся спортсменах и передавать спортивные традиции от поколения к поколению», — отметил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

После теоретической части начались соревнования между любительскими командами. Участники встретились на футбольной площадке и поборолись за призовые места.

Представители общественных организаций отметили важность подобных мероприятий для знакомства молодежи с биографиями выдающихся спортсменов. Такие встречи позволяют объединить интерес к спорту с изучением истории отечественного футбола.