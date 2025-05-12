Турнир по мини-футболу к 80-летию Победы прошел в Ногинске

Турнир, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ногинске на стадионе «Знамя». Здесь собрались 17 команд, представляющих две возрастные категории — 18-35 лет и 14-17 лет.

Состязания стали ярким событием, объединившим любителей мини-футбола из разных уголков Богородского округа. Перед началом матчей участников поздравил депутат окружного совета и президент Федерации футбола Богородского круга Сергей Жулябин.

Жеребьевка капитанов определила порядок игр, и на поле разгорелась настоящая битва за чемпионство. В старшей возрастной группе призовые места заняли футбольный клуб«13», «МЧС» и «Диат-1». В младшей категории лидерами стали «Тимохово-1», клуб «МО» и «Энергия Электроугли».

Турнир проводится ежегодно в рамках проекта «Успех в единстве поколений» и стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Все победители были награждены памятными статуэтками и медалями. Чемпионы сезона также смогут побороться за звание абсолютного лидера, получив главный приз — комплект футбольной формы для всей команды.