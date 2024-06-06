Турнир по мини-футболу «Бизнес Goal» прошел в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В «Технопул Арена» в рамках VI Фестиваля бизнеса в Балашихи состоялся турнир по мини-футболу «Бизнес Goal». В нем приняли участие восемь команд от предприятий городского округа.

Участниками турнира стали: ЗАО «Акзо Нобель Декор», АО «345 Механический завод», команда «Университет Вернадского», ООО «Мебель Арника», ООО «Роквул», сборная Сбера, ООО «Технопул-Р» и АО «Криогенмаш».

Кубок забрала команда ООО «Технопул-Р». Серебро досталось ЗАО «Акзо Нобель Декор», а бронза команде Сбера.

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