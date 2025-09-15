Турнир по ловле рыбы прошел в Воскресенске

В соревнованиях участвовали сотрудники воскресенского филиала компании по производству минеральных удобрений «ВМУ» концерна «Уралхим». Около 10 рыбаков расположились с раннего утра на набережной Москвы-реки.

Корпоративный турнир проходил в течение нескольких часов. Лучших участников определили в нескольких номинациях: самый большой общий улов и самая крупная пойманная рыба.

Один из участников соревнований Кирилл Мешков рассказал, что в Москве-реке водится достаточно много рыбы. Там можно поймать лещей, карасей, щук, судаков, окуней и других рыб. «При мне здесь как-то вытащили жереха весом в 3,5 килограмма. Поймали его на фидер вместо спиннинга, вытаскивали долго, минут 20 с ним боролись», — поделился рыбак.

У каждого из рыболовов имеется свой секрет прикормки, которая гарантирует удачный улов. В смесь может входить живая наживка: белые и красные опарыши, мотыль, черви навозные. Добавляют также специальную ароматическую смесь.

Победители соревнований получили полезные для любителей активного отдыха призы: туристические палатки, наборы походной посуды и вместительные рюкзаки.