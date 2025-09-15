Турнир по ловле рыбы на спиннинг с берега прошел в Сергиевом Посаде

В парке «Скитские пруды» прошел турнир по ловле на спиннинг с берега, который объединил 137 участников от шести до 74 лет. Рыбаки приехали не только из Сергиево-Посадского городского округа, но и из Коломны, Дмитрова, Дубны, Королева, Шатуры, Воскресенска, Рязани и даже Чебоксар.

Участники соревновались четыре часа по принципу «поймал-отпустил». Каждый ловец фиксировал в индивидуальном протоколе свои трофеи — к зачету принимались 10 самых крупных рыб, длина которых составляла итоговый балл.

В этот раз самым крупным уловом стала щука 58 сантиметров и примерно 1,5 килограмма весом. Ее поймал Михаил Демьянчук из Сергиева Посада. Среди пойманных окуней встречались солидные экземпляры по 200–300 грамм.

По сумме баллов победил Сергей Демичев из Переславля, второе место у Егора Сагирова из Воскресенска, а третье занял Александр Наумов из Коломны.

Приз за первое место составил 20 000 рублей, а все лауреаты получили комплект полезных рыболовных принадлежностей.