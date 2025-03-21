Турнир по краеведению прошел для школьников в Богородском округе

Муниципальный этап первого краеведческого турнира прошел в Ногинске. Команды восьмых классов из 25 центров образований Богородского округа соревновались в знании родного края.

Ребятам предстояло правильно ответить на вопросы и набрать максимальное количество баллов. На каждой точке было свое задание: ответить на вопрос, разгадать ребус, загадки и многое другое.

Настольную игру «Мое путешествие по Богородскому краю» выпустил Центр поддержки общественных инициатив при содействии Фонда президентских грантов.

Идею проведения таких соревнований поддержало управление образования администрации округа. Педагоги отметили, что игровой формат позволяет с увлечением познавать историю родного края.

«Мы прекрасно понимаем, что современным ребятам иной раз скучновато просто читать учебники. Поэтому мы предлагаем различные современные игровые форматы, чтобы было и интересно, и познавательно проводить досуг», — рассказала генеральный директор Центра социальных и общественных инициатив Вера Носкова.

По итогам игры выбрали пять команд, которые будут соревноваться с ребятами из Электростали и Павловского Посада на межмуниципальном турнире. Он пройдет в апреле. Наибольшее число баллов набрали Центры образования № 10, 21, 30 и Богородский.

Все участники турнира получили в подарок настольные игры, а победителям достались и сладкие призы — Богородские пряники.