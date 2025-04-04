Турнир по конькобежному спорту для спортсменов от 30 лет пройдет в Коломне

Всероссийские соревнования «Коломенский лед» для конькобежцев старше 30 лет пройдут в Коломне 5 и 6 апреля. Для спортсменов подготовили дистанции от 500 метров до 10 километров.

Организаторы соревнований — Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Турнир, который проводится в 15 раз, станет завершающим в сезоне 2024–2025 годов.

В турнире примут участие около 200 конькобежцев от 30 лет из разных регионов России. Для них подготовили дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. Мужчины также выявят лучших на дистанции 10 километров.

Конькобежцы уже прибыли в Коломну и приступили к тренировкам.

«Традиционно на соревнованиях „Коломенский лед“ ветераны превышают мировые достижения в конькобежном спорте. По итогам прошлого спортивного сезона 2023–2024 годов 12 результатов, установленных на льду Коломны Галиной Ульянычевой, Сергеем Логиновым и Борисом Орловым, вошли в мировой рейтинг личных достижений Международного комитета ветеранов конькобежного спорта», — отметили в Конькобежном центре «Коломна».