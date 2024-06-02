Турнир по киберспорту в Воскресенске собрал 16 команд

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Уже во второй раз в Воскресенске прошли соревнования по киберспорту среди молодежи. За возможность попасть в команду от городского округа поборолись 16 сборных.

Соревнования по игре Counter–Strike 2 на базе клуба CyberX Community проводятся уже во второй раз. В этом году в них поучаствовало 16 команд. Главная задача турнира — выявить лучших и сформировать команду от Воскресенска на Московскую студенческую киберспортивную лигу. Поприветствовал участников соревнований глава округа.

«Хочу вам пожелать совершенствования вашего мастерства. Победы и удачи!» — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Всех участников турнира отметили дипломами и кубками.

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