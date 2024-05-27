Турнир по киберспорту прошел в Воскресенске

Во второй раз в Воскресенске прошел турнир по киберспорту. В соревнованиях приняли участие 16 команд, каждая из которых состояла из пяти человек.

Первое место заняла команда, в основном состоящая из студентов Воскресенского колледжа. Всех участников наградили дипломами и кубками, а победившие команды получили ценные призы.

Соревнования провели по инициативе отдела по работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск. Его организовали совместно с клубом CyberX Community при поддержке филиала «УРАЛХИМ».

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что в России киберспорт признан официальным видом спорта. Все участники продемонстрировали свои игровые навыки, упорство и желание побеждать.

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