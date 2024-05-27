Турнир по киберспорту прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Во второй раз в Воскресенске прошел турнир по киберспорту. В соревнованиях приняли участие 16 команд, каждая из которых состояла из пяти человек.

Первое место заняла команда, в основном состоящая из студентов Воскресенского колледжа. Всех участников наградили дипломами и кубками, а победившие команды получили ценные призы.

Соревнования провели по инициативе отдела по работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск. Его организовали совместно с клубом CyberX Community при поддержке филиала «УРАЛХИМ».

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что в России киберспорт признан официальным видом спорта. Все участники продемонстрировали свои игровые навыки, упорство и желание побеждать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Пингвины важнее солдат? Зачем Украина тратит миллионы на Антарктику

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте