Турнир по кекусинкай карате прошел в Подольске

В спортивном комплексе «Труд» в Подольске состоялись масштабные состязания по кекусинкай карате. В них приняли участие около 300 юных спортсменов в возрасте от четырех до 15 лет.

По итогам мероприятий победители и призеры получили кубки, медали и грамоты.

«Наш турнир собрал бойцов не только из Подольска из клуба „Знамя труда“ со множеством филиалов от Силикатной до Львовского, но и из других округов Подмосковья», — сказал мастер спорта международного класса по кекусинкай карате, тренер Константин Варнавский.

Турнир проходил по дисциплине кумите, или полноконтактное карате. Состоялись и рейтинговые поединки, где спортсмены поделились на категории по четыре человека. Каждый должен был провести бой с соперником. Победителей определяли по результатам набранных баллов.

«Занимаюсь кекусинкай уже три года. Сегодня я собой очень довольна, выступила хорошо, хоть и немного переживала. Меня очень поддерживает мой тренер», — отметила девятилетняя спортсменка из Подольска Марина Поляк.

Также всем ребятам вручили новогодние сувениры.