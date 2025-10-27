Турнир по карате памяти морских пехотинцев прошел в Можайске

Традиционные соревнования по киокушинкай собрали на татами в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал» более 510 спортсменов из 14 команд со всей России — из Москвы и Подмосковья, Ульяновска, Тулы, Костромы, Тамбова, Смоленска. Турнир организовали благотворительный фонд «Струна» и спортивный клуб «Сармат».

Соревнования посвятили памяти героев, чьи мужество и отвага стали вечным примером для подрастающего поколения. Торжественное открытие посетили почетные гости — депутат окружного совета Василий Овчинников, начальник штаба «Юнармии», Герой России гвардии капитан морской пехоты Владислав Головин и президент фонда «Струна» Валентина Лаврова.

Одним из участников турнира стал Владислав Свирченков из поселка Уваровка, известный тем, что вместе с другом создал команду помощи. Ребята помогают ветеранам и другим жителям, нуждающимся в поддержке.

«Мне очень нравится заниматься этим видом борьбы. Это не только поддерживает меня в отличной физической форме, но и помогает выработать настоящую дисциплину, которая важна в жизни», — поделился Владислав. Свирченков.