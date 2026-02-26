Сегодня 10:54 Турнир по карате памяти Героя СССР Виктора Карпова прошел в Воскресенске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Спортсмены

Воскресенск

В соревнованиях приняли участие порядка 160 спортсменов в возрасте от пяти лет. Для многих из них выход на ковер стал дебютным.

Турнир посвятили памяти участника Великой Отечественной войны, командира отделения 62-го отдельного понтонно-мостового батальона, Героя Советского Союза Виктора Карпова. Соревнования собрали воспитанников всех секций карате, действующих в городском округе. «Сейчас самая главная задача — чтобы ребенок зацепился за этот вид спорта. Каждый поединок — это практика, воспитание характера, мужества и техники», — отметил директор Спортивной школы по единоборствам Анатолий Гизятов.

Никита Иванов занимается карате с пяти лет. В этом году вошел в сборную Московской области. Турнир стал для него своеобразной разминкой перед крупными соревнованиями.

Сегодня в Спортивной школе по единоборствам работают девять отделений, в которых занимаются более 800 спортсменов. Среди них — участники сборных Московской области и России.