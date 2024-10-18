Интеллектуальный турнир для школьников прошел в Воскресенске

Чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» провели во дворце культуры «Химик». Этим мероприятием открылся новый интеллектуальный сезон для учеников школ Воскресенска.

За победу в турнире «Школьный региональный кубок» боролись 12 команд, представлявших разные учебные заведения муниципалитета. Одни школы впервые участвовали в таких соревнованиях, другие организовали сразу несколько команд. По традиции вне зачета играла и сборная сопровождающих.

Директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов открыл турнир, пожелав участникам успехов в игре, а волонтеры этого учреждения помогали в проведении чемпионата.

Лучший результат показала на соревнованиях команда La’Cringe из гимназии № 1. Второе место заняли ребята из лицея № 23, а третье — ученики школы № 5.

Второй тур чемпионата запланирован на 14 ноября.

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