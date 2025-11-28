Турнир по игре «Звездные Империи» пройдет во Фрязине

Дворец культуры «Исток» распахнет свои двери для всех поклонников настольных игр и космических стратегий. В воскресенье, 14 декабря, здесь состоится турнир по игре «Звездные Империи».

«Участников ждет путешествие, где каждое решение может изменить исход противостояния и привести к доминированию над галактикой. Турнир — это отличный шанс не только продемонстрировать свои стратегические таланты, но и встретиться с единомышленниками, обменяться опытом и завести новые знакомства в кругу ценителей интеллектуальных игр», — сообщили организаторы.

Состязание будет проходить по швейцарской системе, которая гарантирует всем игрокам достаточное количество партий для проявления своих способностей. Организаторы также поделились, что несколько туров помогут выявить сильнейших стратегов, а финал определит абсолютного победителя, который заслужит галактическое признание и почет. Помимо классической базовой коробки, в ход пойдут дополнения: «Фронтир» и «Колониальные войны». Это расширит тактические возможности, представит новых персонажей, корабли и механики, сделав каждую партию требующей постоянной адаптации к меняющейся ситуации на поле боя.

Турнир пройдет во Дворце культуры «Исток», по адресу: улица Комсомольская, 17, кабинет № 218. Вход свободный. Зарегистрироваться можно до 12 декабря по ссылке.