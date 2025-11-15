Турнир по игре «Страйкбол» и военно-прикладным видам спорта прошел в Дмитрове

Команды военно-патриотических клубов Дмитровского округа приняли участие в патриотических состязаниях «День героев». Соревнования провели на территории бывшей воинской части неподалеку от села Подчерково.

Участниками стали более 60 человек. Это представители 17 команд воспитанников образовательных учреждений округа.

Сборные проявили умения в таких дисциплинах, как тактическая стрельба, управление беспилотными летательными аппаратами, оказание первой медпомощи в экстремальных условиях, военизированная эстафета и преодоление полосы препятствий.

Первое место в общем зачете занял отряд «Арнаут» Подосинковской школы. Они получили кубок «Боевого братства». В соревнованиях по страйкболу победил отряд «Беркут» из Синьковской средней общеобразовательной школы № 2.

«Дмитровский округ всегда славился своими патриотическими традициями, и турнир „День Героев“ — яркое тому подтверждение. Замечательно, что молодежь с таким энтузиазмом включается в военно-спортивные мероприятия. Они не просто соревновались — продолжали славные традиции нашего края. Спасибо всем за самоотдачу, а победителям — за достойный пример для сверстников!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.