Турнир по художественной гимнастике прошел в Химках

Соревнования по художественной гимнастике провели в «Центре гимнастики Ирины Винер — Усмановой» городского округа Химки. Участие в турнире «Новогорская зима — 2024» приняли более 100 юных спортсменок.

Гимнастки представили индивидуальные и групповые программы в 16 и 11 возрастных категориях соответственно. Победители и призеры получили кубки и медали.

«Все наши дети стараются в конце года показать свои лучшие результаты, чтобы перейти на следующий год, в новый Олимпийский цикл с новыми программами. Кто-то ходит в театр, кто-то ходит на катки, а наши дети приходят сюда, в спортивный зал и получают колоссальное удовольствие от своих выступлений», — рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Ранее в Химках провели открытый турнир по художественной гимнастике «Маленькая фея», в котором за звание самой грациозной спортсменки соревновались 180 юных жительниц нашей страны.