Турнир по художественной гимнастике прошел в Химках

Открытый турнир по художественной гимнастике «Маленькая фея» провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». Участие в соревнованиях приняли 180 юных спортсменок из разных городов Подмосковья.

Турнир, организованный спортивной школой «Химки», уже восьмой год подряд привлекает талантливых спортсменок. Гимнастки демонстрировали свои навыки и умения перед жюри, чтобы побороться за личные и командные медали.

Гимнастки из Химок вновь показали высокий уровень мастерства. Спортсменки завоевав пять золотых и три серебряные медали в личном первенстве. Победителями домашнего турнира стали Полина Чаплыгина, Моника Варосян, Анна Корчагина, Ульяна Голубева и Арина Заушицына. Второе место заняли Виктория Даньшина, Анна Бойко и Серафима Якимчук.

Помимо этого, гимнастки продемонстрировали мастерство в исполнении групповых упражнений. Команды из Химок стали призерами в трех категориях.

Кульминацией турнира стал праздничный парад и торжественная церемония награждения победителей.