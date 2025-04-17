Турнир по хоккею за кубок Валерия Каменского начался в Подмосковье

В Воскресенске стартовал хоккейный турнир — Кубок олимпийского чемпиона Валерия Каменского. В нем участвуют команды 2016 года рождения из шести подмосковных городов.

Игры проходят на льду дворца спорта «Химик» и арены имени Каменского. За победу борются клуб «Химик» из Воскресенска, «Балашиха», «Драгуны» из Можайска, «Атлант» из Мытищ, «Кристалл» из Электростали и Хоккейная академия Фетисова. На открытии юных спортсменов поздравили олимпийские чемпионы Валерий Каменский и Александр Черных.

Турнир проводят уже в 13-й раз. Впервые он состоялся в 2012 году, и тогда победила команда «Химик», которую тренировал Борис Веригин — бывший одноклубник Валерия Каменского.

Кубок проходит с 16 по 18 апреля. Ознакомиться с расписанием игр можно на сайте федерации хоккея Московской области.