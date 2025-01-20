Турнир по хоккею за кубок Юрия Ляпкина начался в Балашихе

В Ледовом дворце «Арена Балашиха» состоялась торжественная церемония открытия 14-го турнира по хоккею с шайбой среди юношей 2014 года рождения на кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина. В мероприятии приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич и сам легендарный хоккеист.

В этом году в турнире участвуют 12 команд, которые будут бороться за главные призы на двух ледовых площадках. Среди участников — московские «Динамо», «Гранит-Митино», «Русь», «Снежные барсы», подольский «Витязь», ярославский «Локомотив-2004», «Кристалл» из Электростали, воскресенский «Химик», «Тверичи» и минское «Динамо». Символическое вбрасывание в честь открытия провели Юрий Ляпкин и Никита Тарасевич вместе с юными капитанами ХК «Балашиха» и московского «Спартака».

Турнир проводится в Балашихе с 2010 года, команды разделены на две группы по шесть. В плей-офф выйдут по четыре команды, а финальные игры состоятся 21 января, в день рождения Юрия Ляпкина. Лучшие игроки турнира будут награждены индивидуальными призами в различных номинациях.

Хоккеисты Балашихи начали турнир с уверенной победы над ровесниками из минского «Динамо» со счетом 9:1. Две шайбы забросил нападающий Алексей Михайлов, о чем сообщил главный тренер команды Олег Фролов. Он подчеркнул важность первой игры и отметил, что команда участвует как в первенстве Московской области, так и в Кубке Москвы.

Юрий Ляпкин, почетный житель Балашихи и обладатель золотой медали Олимпийских игр 1976 года, остается символом хоккея в регионе. Его достижения включают звания четырехкратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы. В 2016 году имя Юрия Ляпкина было присвоено Ледовому дворцу «Арена Балашиха» в знак признания его заслуг в спорте.