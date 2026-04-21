Турнир по хоккею за Кубок имени Сергея Богдана прошел в Воскресенске

Юбилейный авиационно-космический Кубок имени Героя Российской Федерации, заслуженного летчика-испытателя впервые прошел в округе. Турнир собрал 12 хоккейных команд из Москвы, Подмосковья, Липецка, Калининграда и других городов.

Соревнования проходили с 17 по 19 апреля на льду дворца «Химик». Церемонию открытия посетили дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, олимпийский чемпион по хоккею Александр Черных, участник боевых действий Ян Гагин и руководитель фонда «Космос — это мы» Елена Метелковская. Первый вброс шайбы доверили самому Сергею Богдану, для которого Воскресенск — малая родина.

В основном дивизионе победила команда «Энергия» из Краснознаменска. Воскресенский коллектив «ВАЗ» завоевал второе место, а бронза досталась «Авиаторам» из Раменского. Лучшим игроком признали Дмитрия Лагутина («Энергия»), лучшим вратарем — Дениса Барскова («ВАЗ»).

В рамках турнира прошел гала-матч. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Химик» показали, что будущее российского хоккея в надежных руках. Сборная Воздушно-космических сил России встретилась со сборной Стальной хоккейной лиги, а ветераны хоккея округа — со сборной авиационно-космического кубка.