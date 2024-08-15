Турнир по хоккею за кубок главы городского округа пройдет в Чехове

Фото: Администрация Чехов г.о.

На арене спортивного комплекса «Ледовый дворец» в сентябре пройдет турнир по хоккею за кубок главы городского округа Чехов. На него соберутся шесть команд.

За главный приз поборются местный «Гранит-Чехов», а также клубы «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, «Полет» из Рыбинска, «Хорс-Подольск» и «Воевода» из Подольска, «Калуга».

Турнир пройдет с 3 по 7 сентября. Вход свободный. Также организуют прямую трансляцию матчей на платформах «ВКонтакте» и Rutube.

Вся информация есть в официальном аккаунте МХК «Гранит-Чехов».

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