Турнир по хоккею среди участников «Активного долголетия» прошел в Воскресенске

В Ледовом дворце спорта «Химик» в Воскресенске ко Всероссийскому дню хоккея организовали зрелищный турнир. Городской округ на соревнованиях представила команда местного партийного проекта «Единой России» «Хоккейное долголетие», которая завоевала золото.

За звание сильнейших в этом году состязались участники из трех округов: Воскресенска, Лыткарина и Ступина. Координаторы партийного проекта «Хоккейное долголетие», депутаты Совета депутатов тепло поприветствовали гостей и пожелали им успехов.

По словам руководителя депутатского объединения «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Сергея Слепова, команда из Воскресенска показала слаженную игру и заслуженно выиграла первое место.

«Поздравляю победителей и благодарю всех участников. Это спортивное событие еще раз доказывает, что возраст — не преграда для активной и насыщенной жизни», — сказал Сергей Слепов.