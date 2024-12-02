Турнир по хоккею с мячом прошел в поселке Обухово Богородского округа

Турнир по хоккею с мячом «Кубок открытия» прошел в поселке Обухово. На лед спорткомплекса вышли десять команд из Богородского округа, Ликино-Дулева, Королева, Шатуры, приехали даже гости из Первоуральска.

Игры проходили весь день. Организаторы позаботились о гостях и участниках: работала полевая кухня. Можно было согреться горячим чаем и поболеть за любимую команду. Депутат Мособлдумы Марк Черемисов также посетил спортивный комплекс «Обухово». Он принял решение выделить свыше 700 тысяч рублей по программе инициативного бюджетирования на ремонт душевых кабинетов на первом этаже.

«Это поистине важное событие для поселка, поскольку 2024 год посвящен 100-летию русского хоккея в Обухово — игре, которая уже стала частью истории и гордостью каждого жителя.

Хоккей для меня — это не просто спорт. Как человек, который много лет занимается им на любительском уровне, я хорошо понимаю, сколько упорства, командного духа и энергии требует эта игра. Она воспитывает характер, объединяет людей и вдохновляет на победы», — сказал Марк Черемисов.

Полуфинал и финал для спортсменов был непростым. Матчи заканчивались ничьей, поэтому итог решался серией пенальти. В результате первое и второе место в турнире заняли хоккейные клубы поселка Обухово. Команда «Легенды» забрала кубок. Второе место — у команды «Шведы». Бронзу выиграли гости из Первоуральска. Четвертое место занял «Русич» из Ликино-Дулева. На церемонии награждения памятные подарки вручили и лучшим игрокам турнира