Турнир по хоккею прошел в Черноголовке

Более 30 лет своей жизни он отдал воспитанию молодежи и развитию хоккея в Черноголовке, став настоящим архитектором детского и взрослого спорта в городе. В турнире приняли участие четыре команды, состоящие из выпускников местной спортивной школы в возрасте от 18 лет и старше: «Бульдозер», «Легион», «Старт» и «Юноши ЮХЛ».

«Когда тренера не стало, этим мальчишкам было всего по десять лет. Сегодня они вышли на лед почти в полном составе и доказали, что уроки мастера не прошли даром, повторив свой триумф прошлого года», — сообщил глава округа Роман Хожаинов.

По итогам матчей судейская коллегия выделила лучших игроков. Ими стали Иван Байкалов, Владислав Дроздов, Максим Моторыкин, Александр Харламов и Михаил Паленов. Кульминацией вечера стал выход на лед ветеранов — друзей и соратников Потапова. Среди почетных гостей присутствовал Андрей Ионов, первый тренер Черноголовки, стоявший у истоков местного хоккея. Также на трибунах присутствовала супруга Ивана Николаевича — Татьяна Потапова. Завершая мероприятие, Роман Хожаинов поблагодарил участников и организаторов.