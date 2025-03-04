Турнир по хоккею прошел в Богородском округе

В Ногинске завершился турнир по хоккею, где команда СШОР Богородский вновь проявила свои спортивные навыки и завоевала первое место. Мероприятие собрало юных игроков, родившихся в 2015 году, и стало настоящим праздником для любителей хоккея.

В турнире приняли участие четыре команды: СШОР Богородский, Зарайск, Щелково и «Рекорд» из Александрова. На протяжении всех матчей зрители могли наблюдать захватывающую борьбу и яркие моменты. Интрига сохранялась до последней игры, каждый из участников стремился к победе.

Финальная встреча между СШОР Богородский и Зарайском запомнилась напряженной атмосферой и высокими спортивными эмоциями. Обе команды продемонстрировали отличную игру, но в итоге победа досталась хоккеистам из Богородского. В результате турнира призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда СШОР Богородский, второе — Щелково, третье — Зарайск.

Этот успех стал очередным шагом к развитию молодежного хоккея в регионе.