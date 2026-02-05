Турнир по хоккею памяти тренера Михаила Девишева прошел в Красногорске

Ежегодный турнир по мини-хоккею с мячом провели в память о заслуженном тренере РСФСР Михаиле Девишеве. На льду сразились шесть команд.

Михаил Константинович Девишев родился и вырос в Красногорске, где начал заниматься спортом. Он играл за юношескую команду «Зоркий» и за команду мастеров. За свою карьеру он неоднократно становился призером чемпионата СССР, завоевывая серебряные и бронзовые медали. Девишев посвятил много лет тренерской работе, воспитав множество талантливых спортсменов. За свои заслуги удостоен звания заслуженного тренера РСФСР.

Хоккеисты команды «Зоркий» помнят Михаила Девишева как легенду спорта, наставника и доброго друга, который всегда поможет и подскажет.