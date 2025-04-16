Турнир по хоккею на призы Валерия Каменского начался в Воскресенске

Традиционные соревнования за Кубок олимпийского чемпиона Валерия Каменского проводятся в городском округе уже в 13-й раз. Бороться за почетный трофей будут шесть команд из муниципалитетов Подмосковья.

Поединки на льду станут первой серьезной проверкой для юных спортсменов 2014 года рождения. В турнире участвуют команды «Химик» из Воскресенска, «Кристалл» из Электростали, «Атлант» из Мытищ, «Драгуны» из Можайска, «Балашиха» и «Хоккейная академия Фетисова» из Домодедова. Они сыграют по круговой системе, каждая команда проведет по пять матчей.

В церемонии торжественного открытия соревнований участвовали олимпийский чемпион Александр Черных, заслуженный тренер России Геннадий Сырцов и сам президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский. Он стал одним из семи российских хоккеистов, которые завоевали олимпийское золото, золото чемпионата мира и Кубок Стэнли и вошли в так называемый «Тройной золотой клуб».

Напомним, впервые Кубок Каменского в Воскресенске состоялся в 2012 году. Победителем дебютного турнира стал «Химик», с которым Валерий Каменский выступал за родной клуб в начале 80-х годов прошлого века.