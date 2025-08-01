Турнир по хоккею на Кубок Овечкина среди юношеских команд пройдет в Красногорске

В Подмосковье стартует седьмой розыгрыш международного кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. Матчи пройдут на «Красногорск Арене» имени В. Петрова и «Арене Мытищи» имени В. Шалимова.

Турнир OviCup пройдет со 2 по 9 августа. В нем примут участие 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана. Это прекрасная возможность для любителей хоккея насладиться захватывающими играми и поддержать свои любимые коллективы.

Официальное открытие пройдет 2 августа в 12:00 в Академии хоккея имени Владимира Петрова, расположенной по адресу: улица Лесная, 1а.

В турнире примут участие команды «Академия Петрова» из Красногорска, «Балашиха», «Атлант» из Мытищ, подольский «Витязь», «Локомотив» из Ярославля, «Торпедо» из Нижнего Новгорода, челябинский «Трактор», «Армия СКА» из Санкт-Петербурга, «Салават Юлаев» из Уфы, «Авангард» из Омска, казанский «Ак Барс», «Динамо» из Москвы и Санкт-Петербурга, «Металлург» из Магнитогорска, «Сибирь», «Адмирал» из Владивостока, «Северсталь» — Череповец, «Динамо» из Беларуси, «Барыс» из Астаны, а также столичные команды ЦСКА, «Спартак» и «Красная Машина Юниор».

Расписание можно посмотреть на официальном сайте турнира.