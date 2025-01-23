Турнир по хоккею на Кубок Юрия Ляпкина прошел в Балашихе

Турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2014 года рождения, посвященный Кубку олимпийского чемпиона и почетного гражданина Балашихи Юрия Ляпкина, завершился в день его 80-летия. Торжественная церемония закрытия прошла в Ледовом дворце «Арена Балашиха», где присутствовал глава города Сергей Юров.

Турнир, который проводится в Балашихе с 2011 года, собрал 12 команд, разделенных на две группы. Четыре лучшие команды вышли в плей-офф, где борьба за титул разгорелась с новой силой. В финале московский «Спартак» одержал уверенную победу над командой «Русь», завершив матч со счетом 7:1.

Данный турнир стал не только площадкой для юных хоккеистов, но и важным событием для всего спортивного сообщества Балашихи, подчеркивающим традиции и ценности хоккея. В дальнейшем организаторы надеются продолжать развивать эту инициативу, привлекая больше команд и зрителей, чтобы укреплять любовь к хоккею в регионе.