Турнир по грэпплингу к 80-летию Победы прошел в Лосино-Петровском

Соревнования по грэпплингу — виду спортивного единоборства, совмещающего технику всех борцовских дисциплин — прошли в спортивном клубе «Олимпиец» в Лосино-Петровском. Их посвятили годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками стали 70 спортсменов от девяти до 17 лет, а также взрослые в категории 18 лет. Победителем командного зачета стала команда спортклуба «Олимпиец» из Лосино-Петровского.

Серебряным призером оказалась команда спортклуба «Mount Монино», бронзовым — команда «Физкультура и Спорт „Богатырь“ из города Железнодорожный.

«В грэпплинге нужно здраво оценивать ситуацию, уметь слушать свое тело. Все движения должны быть отточены, собраны и максимально сконцентрированы. Выходя на бой нельзя недооценивать соперника. Нужно — если чувствуешь, что проигрываешь, то принимать поражение с честью», — прокомментировал спортсмен, тренер учреждения Николай Сорокин.