Турнир по городошному спорту прошел в Чехове
Меткость, силу, азарт и командный дух показали участники турнира по городошному спорту в Чехове. В соревнованиях приняли участие 12 команд из дошкольных отделений округа.
Городки — старинная русская забава. Игроки битами выбивают фигуры из нескольких деревянных цилиндров. Чем меньше бросков — тем лучше результат.
«Это добрая традиция, которая пусть всегда сохраняется. Это не просто соревнования, а праздник единства поколений. Праздник уважения к нашей истории», — обратилась к участникам турнира заместитель главы Чехова Светлана Баранова.
В составе каждой команды было пять человек. Первое и второе место по итогам турнира заняли ребята из дошкольного отделения № 26 школы № 10, бронзовая — у воспитанников детского сада № 8 школы № 9.
«Спорт — это всегда про здоровье, развитие детей, крепкий иммунитет. Городки — это наша история. И здесь очень много военных фигурок, которые придумали в том числе Александр Васильевич Суворов, Петр Первый. И мы здесь мы и историю вспоминаем, и с родителями хорошо время проводим», — отметила президент Московской областной федерации городошного спорта Мария Скобина.
Родители не просто поддерживали детей, но и сыграли сами. В семейных командах было по три человека. Победу в семейном зачете одержала семья Вихаревых.
Соревнования в округе прошли в уже девятый раз. Ежегодно их организуют при поддержке администрации муниципального округа Чехов и Московской областной федерации городошного спорта.