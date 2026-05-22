Турнир по городошному спорту прошел в Чехове

Меткость, силу, азарт и командный дух показали участники турнира по городошному спорту в Чехове. В соревнованиях приняли участие 12 команд из дошкольных отделений округа.

Городки — старинная русская забава. Игроки битами выбивают фигуры из нескольких деревянных цилиндров. Чем меньше бросков — тем лучше результат.

«Это добрая традиция, которая пусть всегда сохраняется. Это не просто соревнования, а праздник единства поколений. Праздник уважения к нашей истории», — обратилась к участникам турнира заместитель главы Чехова Светлана Баранова.

В составе каждой команды было пять человек. Первое и второе место по итогам турнира заняли ребята из дошкольного отделения № 26 школы № 10, бронзовая — у воспитанников детского сада № 8 школы № 9.