Турнир по городкам среди ветеранов прошел в Подольске
На площадке спортивного комплекса «Труд» состоялся турнир по городошному спорту среди ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, посвященный 80-летию Великой Победы. Более 30 участников собрались, чтобы продемонстрировать свою меткость и ловкость в этой традиционной русской игре.
Главным судьей соревнований стал председатель федерации городошного спорта Московской области «Русская игра» Павел Дмитриев.
С приветственным словом к спортсменам обратился депутат Совета депутатов округа Илья Скоморохов. Он подчеркнул важность подобных мероприятий для поддержания активного образа жизни и позитивного настроя у людей старшего поколения.
По результатам турнира призовые места распределились следующим образом. Среди мужчин победил Семен Киселев, второе место у Виктора Мельникова, третье — у Александра Погодина. Среди женщин лучшей стала Наталья Манохина, серебро у Аллы Рощупкиной, бронза у Татьяны Абрамовой.