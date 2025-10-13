Турнир по городкам среди ветеранов прошел в Подольске

На площадке спортивного комплекса «Труд» состоялся турнир по городошному спорту среди ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, посвященный 80-летию Великой Победы. Более 30 участников собрались, чтобы продемонстрировать свою меткость и ловкость в этой традиционной русской игре.