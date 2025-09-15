Турнир по городкам ко Дню физкультурника прошел в Серпухове
На базе спортшколы «Русский медведь» состоялись соревнования по русской народной игре, в которых приняли участие более 20 человек. Турнир, приуроченный ко Дню физкультурника, проводится в Серпухове уже в четвертый раз.
Организатором выступил Молодежный Совет под руководством Нины Скударновой.
С приветственным словом выступили председатель Совета депутатов и директор спортшколы Михаил Шульга, депутат окружного Совета Елена Акимова и председатель территориальной организации профсоюза Галина Улитина.
Главная цель — пропаганда здорового образа жизни и сохранение русских национальных традиций. Михаил Шульга отметил, что команда «Русский медведь» с самого начала осваивала эту игру, достигала призовых мест и продолжает активно развивать направление, подчеркивая значимость городков как национального вида спорта.
В турнире приняли участие шесть команд от различных учреждений и организаций округа.
Победу одержала команда МБУ «Комбинат благоустройства», второе место — у спортивной школы «Русский медведь», третье — у МБУ «Стадион „Спартак“».
Директор спортшколы подчеркнул важность поддержки и расширения мероприятия: с каждым годом растет число участников, а площадка «Русский медведь» стала ключевым центром развития городошного спорта в округе.