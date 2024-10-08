Турнир по гольфу «Сильные фигуры» завершился в Подмосковье

В Дмитровском округе прошел заключительный турнир сезона «Сильные фигуры», посвященный Олимпиаде 1980 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победу одержала команда Григория Храпского, Сергея Катасонова, Айрата Фаррахова и Мурата Якубова. Второе место заняли Валерий Гаврилов, Владислав Юденков, Эрик Ким и Константин Коротаев. Третьими стали Александр Абрамов, Лариса Дмитриева, Сергей Лазарев и Екатерина Холодова. Также в ходе турнира определили лучшего игрока. Им стала Ирина Юденкова.

Помимо этого, в рамках соревнований состоялись турниры по керлингольфу. Победила команда Софьи Великой, Евгения Ковтуна и Станислава Демушина. Вторыми стали Максим Опалев, Алексей Морозов и Максим Емельянов. Третье место заняла команда Анны Чичеровой, Валерия Гаврилова и Дениса Котова.

Напомним, соревнования прошли 6 октября в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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