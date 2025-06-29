Турнир по гиревому спорту ко Дню молодежи прошел в Серпухове

В День молодежи в парке имени Олега Степанова прошел турнир по гиревому спорту. В его рамках чемпиона мира Дмитрий Турищев провел для всех желающих мастер-класс.

Мероприятие организовано общероссийским движением «Здоровое отечество» и клубом «Fortis». В нем приняли участие десятки зрителей и спортсменов, которые увидели выступления опытных гиревиков и попробовали свои силы. Дмитрий Турищев рассказал о важности здорового образа жизни и ответил на вопросы.

В мероприятии приняли участие чемпионы мира по боксу Дмитрий Чудинов и Федор Чудинов, а также победитель первенства по боксу Тимофей Абрамкин.

«Мы убеждены, что спорт — это отличный способ привлечь молодежь к здоровому образу жизни, укрепить их физическое и моральное здоровье. Участие такого выдающегося спортсмена, как Дмитрий Турищев, вдохновляет ребят на новые достижения. Движение „Здоровое Отечество“ и в дальнейшем будет проводить подобные мероприятия, вовлекая молодежь в спортивные активности и пропагандируя здоровый образ жизни», — сказал руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Турнир по гирям и мастер-класс от чемпиона стали ярким и запоминающимся событием Дня молодежи в Серпухове.