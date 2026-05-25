Турнир по гандболу всероссийского уровня прошел в Серпухове

Открытое первенство городского округа по гандболу состоялось в спортивном комплексе «Старт» в Протвине. Участие в соревнованиях принимали юноши 2012–2013 годов рождения.

На турнир приехали команды из Наро-Фоминска, Королева, Москвы, Астрахани и Ярославля. Игры проходили по круговой системе.

По итогам соревнований победителем стала команда спортивной школы «Протвино». Воспитанники тренера Антонины Юшковой провели все матчи без поражений. Лучшим игроком признали вратаря Евгения Фоменкова.

Второе место заняли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 9 имени В. Л. Колеко из Ярославля, на третьем — «Московская гандбольная академия» спортивной школы «Тушино» из Москвы.