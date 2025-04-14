Турнир по гандболу в Чехове собрал более тысячи участников

В Чехове прошел крупнейший в России любительский турнир по гандболу «Герои Города», который собрал свыше тысячи участников. В юбилейном XV турнире участвовали 59 команд из 11 городов России. Игры прошли на двух аренах дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова.

Победителей и призеров определили в семи категориях: мальчики, девочки, юноши, девушки, женщины, мужчины профессионалы и мужчины любители. В профессиональной категории победу снова одержала команда «Большой Серпухов», вторыми стали «Лаишевские лисы», а тройку замкнул «Гермес» из Чехова.

В женской категории победу одержали гандболистки команды «Гефест» из Москвы. Вторыми стали спортсменки клуба «Противно», а на третьем месте — «РАНХиГС». В мужской категории среди любителей первыми стали представители клуба «Senator» из Москвы, вторыми — представители Орла, а бронзу завоевали чеховские спортсмены команды «Пегас».

В категории юношей победу праздновали «Вымпел», вторыми стали «Чеховская братва», а третьими — «Бобры-Юниоры», все три команды из Чехова. В категории девушек первое место заняли спортсменки из «Молнии» из Москвы, вторыми стали «Губернские песцы» из Чехова, а третьими — Foxes из Чехова.

Среди мальчиков победу одержала команда «Детская школа гандбола», на втором месте — «Витязь», а бронзу выиграл «Вулкан». Все команды из Чехова. У девочек победили гандболистки из «Протвино», вторыми стали «Комета» из Чехова, а третьими — «Губернская Стрела», также из Чехова.

Напомним, турнир по гандболу «Герои Города» проходил с 11 по 14 апреля в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».