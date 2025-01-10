Турнир по гандболу стал главным спортивным событием в Подмосковье в декабре

Министерство физической культуры и спорта Московской области провело опрос среди населения о главном событии декабря 2024 года. По мнению подписчиков им стал всероссийский турнир по гандболу среди любителей «Герои Города». Участниками соревнований стали 35 команд из 11 городов.

Голосование проходило со 2 по 9 января 2025 года. По его итогам 19% аудитории отдали предпочтение турниру гандболистов. На втором месте оказались межрегиональные соревнования по единоборствам «Герои Отечества», на третьем — тренировки с амбассадорами Единой школьной лиги.

Всероссийские соревнования по гандболу проходили с 13 по 15 декабря 2024 года в Чехове. Турнир проводят уже более десяти лет. Напомним, что мероприятие организуют при поддержке международного турнира «SEHA — Gazprom League».