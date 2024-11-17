Турнир по футзалу в память о герое СВО Толмачеве прошел в Сергиевом Посаде

Турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева прошел в Сергиево-Посадском городском округе на арене спорткомплекса ЦСКА. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

​«Мы, родственники, и организаторы турнира считаем, что это мероприятие посвящено всем воинам, погибшим за нашу Родину в зоне специальной военной операции. Мероприятие очень значимое для нас, очень важное, благодаря этому турниру мы почтим память нашего сына и всех наших защитников», — сказали родители воина-разведчика Игорь и Оксана Толмачевы.

В турнире приняли участие команды Министерства обороны России «Позитрон», Федеральной службы безопасности «Атом» и Министерства внутренних дел России «Система», а также клубы- участники первенства Подмосковья Сергиево-Посадского городского округа.

Сестра Александра Толмачева Серафима отрыла турнир символическим ударом по мячу.

​ Футболисты спортшколы «Сергиев Посад» стали победителями соревнований. Серебро завоевала команда МВД РФ «Система». На третьем месте — коллектив Минобороны РФ «Позитрон».

Гостями турнира стали двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, Дмитрий Сенников, советский футболист и российский тренер Анатолий Коробочка, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и другие.

​«Хочу поблагодарить всех организаторов турнира. Мы обязаны знать, помнить и чтить своих героев. Всем участникам турнира желаю показать красивую игру, самое главное — это дружеская атмосфера между командами. Надеюсь, что этот памятный турнир станет традиционным», — отметил Сенников.