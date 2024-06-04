Турнир по футболу за кубок Кузьминского лесопарка прошел в Котельниках
Соревнования по футболу за кубок Кузьминского лесопарка прошли в Котельниках. В турнире приняли участие 16 команд.
Сыграть мог любой желающий. Для этого необходимо было собрать свою команду и заявиться на турнир. Спортсмены ждут соревнований не только, чтобы погонять мяч, но и пообщаться, получить адреналин и новые эмоции.
По словам заместителя начальника Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игоря Краевого, Кубок Кузьминского лесопарка проводят четвертый год подряд, соревнования уже стали традиционными. В этом году турнир проводили по олимпийской системе — то есть на вылет. В случае ничьи, команды били серию послематчевых пенальти.
Футбольный праздник прошел не только в честь Дня защиты детей, но и в честь Всероссийского дня футбола. Глава округа Сергей Жигалкин поздравил спортсменов и пожелал им удачи и красивой игры.
По итогу турнира определили лучшего вратаря, защитника, бомбардира и игрока, а победителем первенства Кузьминского лесопарка по футболу стала команда «Белая Дача».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».