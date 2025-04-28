Турнир по футболу среди мужчин в категории «В-1» начался в Волоколамске

В минувшие выходные в Волоколамске стартовало спортивное соревнование Московской области по футболу среди мужчин в категории «В-1» сезона 2025 года. Волоколамская команда одержала уверенную победу в стартовом матче.

В первом матче встретились команды «СШ Гвардия» из Волоколамского муниципального округа и «ФСК Салют-М» из Долгопрудного. Игра началась активно, но уже на 11-й минуте волоколамцы вышли вперед благодаря голу Ильи Ильина. Еще один мяч он забил на 42-й минуте первого тайма.

Во втором тайме Виктор Маркин увеличил преимущество своей команды, забив три гола. Соперники смогли ответить лишь одним точным ударом, что позволило волоколамской «СШ Гвардия» одержать победу со счетом 5:1.

Следующий матч для волоколамских футболистов состоится в Солнечногорске, где они встретятся с командой из Клинского городского округа в рамках продолжающегося сезона.