Турнир по футболу среди детских команд завершился в Богородском округе

Первенство по футболу среди детских команд завершилось в Богородском округе. В этом году в турнире приняли участие 840 детей, в том числе из соседних муниципалитетов: Электростали, Черноголовки и других.

Турнир проходил среди детей 2012–2013 годов рождения. В этом году участников было как никогда много, почти 900 ребят, из Богородского округа и соседних городов: Электростали, Черноголовки. По итогам победителем стала команда «СШОР 2013 (жёлтые)», второе место — «СШОР», третье — «Восток-Кристалл». От Федерации футбола Богородского округа победителей поздравил депутат Богородского округа Сергей Жулябин. Футболистам вручили награды. Первенство по футболу среди детских команд проходит в рамках проекта «Детский спорт».

«Благодарю Дирекцию спортивных сооружений, управление физической культуры и спорта администрации округа за помощь в организации и проведении первенства! Будем и дальше развивать футбол в нашем крае», — подчеркнул депутат Богородского округа Сергей Жулябин.

В Богородском округе помимо первенства детских команд в этом сезоне прошли турнир памяти спасателя Магомеда Нальгиева, чемпионат среди любительских команд, а также турнир в рамках проекта «Выходи во двор», который реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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