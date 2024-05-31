Открытый турнир по футболу среди детских команд «Кубок Флагов», пройдет в Химках 1 июня. В соревнованиях примут участие более 300 футболистов от 11 до 13 лет.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, команды химкинских школьников сыграют с юными футболистами местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, а также Белоруссии и ЛНР.

Главная цель спортивного мероприятия — ​ популяризация футбола, а также укрепление международных отношений и сотрудничества.

Турнир пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».