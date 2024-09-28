Турнир по футболу памяти спасателя Магомеда Нальгиева прошел в Ногинске

Стадион «Знамя» в Ногинске принял турнир по мини-футболу памяти лейтенанта Нальгиева. На поле вышли восемь команд, чтобы почтить память героя, погибшего при разборе завалов в момент повторного обрушения дома в Балашихе.

В Ногинске собрались представители академий МЧС, центров по проведению спасательных операций особого риска, команды Ногинского спасательного центра и сборная ветеранов Богородского футбола. По итогам турнира памяти третье место заняла команда Рузского центра обеспечения пунктов управления МЧС России, второе место — у Ногинского спасательного центра МЧС России — «Спасатель 2». Победителем стал Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

«Спасибо всем спасателям и отдельно Центру МЧС Ногинска за инициативу проведения этого турнира. Уверен, что он станет традиционным», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

От лица главы Богородского округа и главы городского округа Балашиха начальник Ногинского спасательного центра МЧС Евгений Гаврилюк вручил семье лейтенанта Нальгиева подарок. Указом Президента Российской Федерации Магомед Нальгиев был награжден орденом Мужества посмертно.

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