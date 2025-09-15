Турнир по футболу памяти Ивана Плотникова прошел в Чехове

На стадионе «Гидросталь» состоялись соревнования муниципального округа Чехов по мини-футболу среди команд мальчиков. Ежегодный турнир был посвящен памяти трагически погибшего молодого спортсмена.

Иван Плотников был молодым футболистом, представлявшим сборную команду округа на всероссийских соревнованиях. Его жизнь трагически оборвалась на стадионе «Гидросталь». Недостаточно надежно закрепленные ворота упали на мальчика, когда он повис на перекладине. Спасти Ваню не удалось.

Земляки с уважением хранят память о юном футболисте. В этом году за победу в соревнованиях боролись 16 команд образовательных учреждений округа.

По итогу, спортсмены из гимназии № 7 получили золотую медаль, а серебряную и бронзовую — школы № 10 и № 1 соответственно. Лучшими игроками признаны Али Грик, Умар Чалишев, Захар Звягинцев и Иван Жуков.